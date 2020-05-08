Путин связал попытки переписать историю в некоторых странах с внутриполитической борьбой

Попытки переписать историю связаны с внутриполитической борьбой в некоторых государствах и желанием взбодрить электорат. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

В фильме «Война за память», показанном в эфире «Россия 1», глава государства отметил, что такие действия - это инструмент решения внутриполитических вопросов сегодняшнего дня для некоторых стран.

«Те, кто это делает, они взбадривают свой электорат вот таким способом», - подчеркнул российский лидер.

Путин также высказал мнение, что Европе сегодня следовало бы осудить раздел Чехословакии, произошедший незадолго до Второй мировой войны в результате так называемого «мюнхенского сговора». Он напомнил, что СССР в конце восьмидесятых годов прошлого столетия осудил секретную часть пакта Молотова-Риббентропа

«Почему бы сегодня нашим коллегам не сделать то же самое - не осудить вот этот раздел Чехословакии? », - задался вопросом президент.

Глава государства напомнил, что Советский Союз предпринял колоссальные усилия для того, чтобы создать антигитлеровский пакт, однако другие страны это не поддержали. По словам Путина, в 1938 году ведущие западные государства - и Великобритания, и Франция - встретились в Мюнхене с Гитлером и Муссолини, и подписали документ, тем самым отдав на растерзание Чехословакию.