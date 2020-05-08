В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус не живет в системах вентиляции

Заразиться коронавирусом через системы вентиляции или воздух из кондиционера нельзя. Об этом сообщил паблик стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Коронавирус, как и любые респираторные вирусы, никогда не будет жить ни в системе вентиляции, ни в кондиционерах», - говорится в сообщении.

Однако, COVID-19 может сохраняться в тканях умершего человека в течении нескольких дней. Поэтому в ведомстве рекомендуют быть осторожными во время похорон и избегать тактильных контактов с телом покойного.

«Вирус не исчезает одновременно со смертью больного от коронавируса. В течение нескольких дней он, вероятно, может сохраняться в тканях трупа», - говорится в сообщении.

По последним данным, в России выявлено 187 859 случаев инфицирования коронавирусом. Общее количество умерших пациентов с COVID-19 составляет 1 723 человека, выписались после лечения из больниц – 26 608 пациентов.