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Путин и Рахмон поздравили друг друга по случаю 75-й годовщины Победы

Роман Захаров
14:54 08.05.2020
Главы государств отметили, что для России и Таджикистана День Победы - это самый большой общий праздник.
Путин и Рахмон поздравили друг друга по случаю 75-й годовщины Победы
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели телефонную беседу в ходе которой поздравили друг друга с 75-й годовщиной Великой Победы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Главы государств тепло поздравили друг друга с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и отметили, что для России и Таджикистана это - действительно, самый большой общий праздник», - информирует Кремль.

В сообщении отмечается, что и в России и в Таджикистане свято чтят память о тех, кто героически сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу во время ВОВ.

Ранее сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого глава израильского правительства отметил решающий вклад СССР в освобождение Европы от нацизма

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