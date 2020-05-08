Путин и Рахмон поздравили друг друга по случаю 75-й годовщины Победы

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели телефонную беседу в ходе которой поздравили друг друга с 75-й годовщиной Великой Победы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Главы государств тепло поздравили друг друга с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и отметили, что для России и Таджикистана это - действительно, самый большой общий праздник», - информирует Кремль.

В сообщении отмечается, что и в России и в Таджикистане свято чтят память о тех, кто героически сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу во время ВОВ.

Ранее сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого глава израильского правительства отметил решающий вклад СССР в освобождение Европы от нацизма.