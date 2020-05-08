Президент Чехии Милош Земан возложил венок к могиле Неизвестному солдату

В пятницу в Чехии проходят праздничные мероприятия по случаю 75-летия со дня окончания Второй мировой войны. В странах Европы этот праздник традиционно отмечают 8 мая.

В Праге в честь годовщины победы над нацистской Германией прошла торжественная церемония возложения венков к могиле Неизвестному солдату на холме Витков. Открыл мероприятие президент Чехии Милош Земан.

После того, как он возложил венок, последовала минута тишины. Затем с 10-минутным интервалом венки к могиле Неизвестного солдата начали возлагать другие представители руководства страны. Все они были в защитных масках.

Ранее эта церемония всегда проходила с участием десятков представителей общественности. Из-за пандемии коронавируса массовые торжественные мероприятия были отменены.

Представители российского посольства в Чехии возложат венки и цветы к могилам красноармейцев на Ольшанском кладбище 9 мая.