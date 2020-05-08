Голикова: российские власти продолжат поддержку ветеранов в обеспечении жильем

Правительство и регионы продолжат поддержку ветеранов в обеспечении жильем. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по социально-экономическим вопросам.

Она также сообщила, что единовременные выплаты к 75-летию Победы на общую сумму 71,4 миллиарда рублей получили 1,2 миллиона человек.

«Речь идет о выплате участникам Великой Отечественной войны и лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Для этих категорий выплата составила 75 тысяч рублей», - уточнила вице-премьер.

При этом Голикова добавила, что труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, получили выплату в размере 50 тысяч рублей.