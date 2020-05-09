Авиашоу в Кубинке: яркие кадры

В подмосковной Кубинке сегодня, 9 Мая, прошло грандиозное авиашоу с участием четырех пилотажных групп ВКС России: «Русские витязи», «Стрижи», «Соколы России», «Беркуты». Комментировали авиашоу ведущие телеканала «Звезда» Алексей Самолетов и Алексей Егоров. Наш сайт вел прямую трансляцию мероприятия.

Открывалась программа одиночным пилотажем Су-35, затем вертолетный пилотаж показали «Беркуты», а завершилось все выступлением пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи».

В этом году в связи с пандемией коронавируса большинство мероприятий по случаю Дня Победы были перенесены, однако ранее в небе над Красной площадью прошла авиационная часть парада. Также традиционная акция «Бессмертный полк» проходит в этом году в онлайн-формате.

Авиационные парады также прошли в нескольких десятках городов России, а по завершении дня в Москве и других городах-героях прогремит праздничный салют.