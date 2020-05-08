Мишустин заявил, что поддержка ветеранов не должна заканчиваться 9 мая

Одна из самых главных обязанностей государства - постоянная и ощутимая забота о ветеранах. Об этом на онлайн-совещании по социально-экономическим вопросам заявил Михаил Мишустин.

Председатель правительства подчеркнул, что поддержка не должна заканчиваться 9 мая.

«Нужно сделать все, чтобы ветераны ни в чем не испытывали проблем, чтобы забота о них была постоянной и ощутимой», - отметил премьер.

Особенную заботу нужно проявить к ветеранам сейчас, в период пандемии. Мишустин заявил, что у них должно быть все необходимое.

Глава правительства сообщил, что все акты, согласно которым ветеранам будет произведена единовременная выплата в честь Дня Победы, подготовлены. Кроме того, принято решение о дополнительных мерах поддержки.

«Речь идет, в первую очередь, о ремонте домов и квартир ветеранов, а также об обеспечении жильем нуждающихся, о медицинской помощи, о лекарствах, об организации ухода», - отметил премьер.

Напомним, что Михаил Мишустин в настоящее время проходит лечение от коронавируса в одной из государственных медицинских клиник.