Репетиция воздушного парада прошла в Астрахани
В ходе тренировки экипажи 4-х боевых самолетов МиГ-29 и 2-х вертолетов Ми-8 дважды совершили групповой пролет над городом вдоль городской набережной, показав высокий пилотаж и профессионализм.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В небе Астрахани на генеральной репетиции экипажи боевых самолетов и вертолетов Южного военного округа выполнили демонстрационный пролет в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В этом году, летчики истребителей МиГ-29 отработали полеты на малых высотах, выстроив боевой порядок самолетов в так называемый «правый пеленг».
Всего над городами ЮВО в день Победы будет задействовано около 200 единиц авиационной техники, это вертолеты Ка-27 и Ми-26, самолеты Су-24, Су-34, Су-27, Ан-26, Ан-12, Бе-12, Ту-134, Су-30СМ, Л-410 и Миг-29.