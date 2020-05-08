Нетаньяху в разговоре с Путиным отметил решающий вклад СССР в освобождение Европы

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху во время телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным отметил решающий вклад СССР в освобождение Европы от нацизма. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Подчеркнута принципиальная важность сохранения правды о событиях Второй мировой войны, противодействия попыткам пересмотра ее итогов и фальсификации истории», - информирует Кремль.

Лидеры двух государств также затронули проблему пандемии COVID-19. В частности, стороны договорились о регулярном взаимодействии в рамках исследования и разработки вакцины от коронавируса.

Кроме того, Путин и Нетаньяху обсудили различные аспекты развития ситуации в Сирии.