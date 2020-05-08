Коллекционер из Италии обустроил в своей квартире музей Советской Армии

Музей Советской Армии обнаружен в итальянском Бергамо. Он находится в квартире Луиджи Рива. Мужчина собирает коллекцию уже почти 30 лет. Среди экспонатов - флаги и портреты советских военачальников, военная форма красноармейцев и оружие. Редким посетителям домашнего музея - в основном это его друзья, соседи и журналисты - рассказывает о решающей роли Красной Армии в победе над фашизмом.

«Эта бескозырка оригинальная - она со знаменитого крейсера «Аврора» в Санкт-Петербурге. Конечно, она не та, что были в 1917 году. Она была куплена тем, кто мне ее продал, в 60-ых годах, но она все равно очень ценная. Я так горжусь, что у меня все это есть», - рассказывает Рива.

Мужчина говорит, что самым первым экспонатом в его коллекции стала медаль с черно-оранжевой лентой и портретом Сталина, которую он купил в 1992 году в Бергамо на блошином рынке неподалеку от дома. Когда стал разбираться, то оказалось, что это настоящая медаль «За Победу над Германией».

Также Рива рассказал, что в следующем году планирует поехать в Милан, чтобы принять там участие в шествии «Бессмертного полка». Об акции он случайно услышал в прошлом году. В текущем - планирует пройти с портретами героев онлайн.