В Минздраве назвали сроки безопасного проведения ЕГЭ

В России развернуто 127 тысяч коек для пациентов с COVID-19. Такое заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, отметив, что 32% коек свободны.

«На сегодняшний день у нас развернуты 127 тысяч коек по стране. Из них 95 тысяч коек - это те, которые по требованиям были с реанимационным кислородом подключения для оказания помощи при первичной госпитализации», - сказал он.

Глава здравоохранительного ведомства добавил, что в России сбалансировались поступление пациентов с коронавирусом в медучреждения и их выписка.

«Мы имеем высокий объем тестирования населения, фактически он один из ведущих, в тройке лидеров в мире, и основная масса тест-систем, которые сейчас работают на территории РФ, произведены и разработаны в России. Наука позволяет нам, промышленности в очень короткий промежуток времени быстро адаптироваться», - подчеркнул министр на заседании президиума фракции «Единая Россия».

Говоря о безопасных сроках сдачи ЕГЭ Мурашко отметил, что на июнь ориентироваться точно нельзя. По его словам, без каких-либо рисков сдать экзамены школьники, возможно, смогут в августе-сентябре.