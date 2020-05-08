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В Гидрометцентре оценили возможность появления засухи в России

Роман Захаров
12:25 08.05.2020
По мнению синоптиков, говорить о засухе в РФ пока преждевременно.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Remaztered Studio, Pixabay

Говорить о засухе в некоторых регионах РФ пока преждевременно. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас говорить о засухе преждевременно. Некоторое напряжение создается в связи с тем, что в марте-апреле на юге европейской территории России выпало небольшое количество осадков. Их дефицит наблюдался еще с осени. Но именно в течение первой недели мая в Ставрополье, в Краснодарском крае, в республиках Северного Кавказа идут интенсивные дожди. Даже формируется подъем уровня воды в горных реках, и опасные явления там отмечаются, связанные с этим событием. Насколько эти дожди улучшат ситуацию, можно будет судить с 12-13 мая, когда к нам поступит информация за всю первую декаду. Осадки, ведь, это вещь локальная. В одних регионах они идут, а километрах в тридцати их нет. Вот чтобы понять, насколько равномерны осадки на юге европейской территории России необходимо время. И поэтому информация о пожароопасности, о засушливости, она будет поступать по мере поступления этих данных. Поэтому сейчас пока рановато говорить о ситуации на юге европейской территории», - сказал эксперт.

При этом Вильфанд добавил, что в Поволжье за два месяца выпало приличное количество осадков - 150-200% от нормы, отметив, что в этом регионе подобное бывает редко.

«Известна фраза: "май холодный - год хлебородный". Давайте подождем еще до середины мая и тогда уже будем делать выводы», - заключил специалист.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что условия для почвенной засухи сформировались в Калужской, Брянской, Смоленской, Орловской, Курской, Белгородской, Астраханской и Липецкой областях, а также в Крыму и Краснодарском крае из-за небольшого количества осадков, выпавших в этих регионах. При этом синоптики подчеркнули, что данный прогноз нельзя считать точным, так как май является ключевым месяцем, который может исправить ситуацию и снизить угрозу засухи, если выпадет достаточно осадков.

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