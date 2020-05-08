Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге

Генсек НАТО Йенс Столтенберг вступился за старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа, по инициативе которого снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу в столице Чехии. Коларж в связи с якобы появившейся угрозой для жизни недавно получил полицейскую охрану.

В интервью Чешкому ТВ Столтенберг ответил на вопрос, считает ли он, что в этой ситуации «Россия пытается самовозвыситься». По его словам, речь здесь идет о «попытке подрыва сил демократии».

«Избранные на свои позиции люди имеют право принимать те решения, которые они считают правильными», - цитирует генсека РИА Новости.

Муниципальные власти района Прага-6 демонтировали памятник маршалу Коневу 3 апреля. СК РФ в связи с этим возбудил уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично». В ведомстве подчеркнули, что подобными действиями грубо нарушаются взятые на себя Чехией обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Россией. Президент Чехии Милош Земан назвал снос памятника «смешным и глупым актом».