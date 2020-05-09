Воздушная часть Парада Победы в Москве

В Москве проходит авиационная часть Парада Победы. В небе над Красной площадью пролетят 75 самолетов и вертолетов.

Первой перед зрителями предстанет группа Ми-8 во главе с самым большим в мире вертолетом Ми-26. За ними пролетят Ми-35, Ка-52 «Аллигатор» и «Ночные охотники» Ми-28Н.

В числе последних над Москвой появятся самые новые истребители российских ВКС - Су-57. Это боевые самолеты пятого поколения, аналогов которым нет в мире.

Сегодня воздушный парад пройдет в 32 городах России. Кроме того, в регионах прогремят праздничные салюты.