Воздушная часть Парада Победы в Москве
В этом году в связи с пандемией коронавируса большинство праздничных мероприятий были отложены.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Москве проходит авиационная часть Парада Победы. В небе над Красной площадью пролетят 75 самолетов и вертолетов.
Первой перед зрителями предстанет группа Ми-8 во главе с самым большим в мире вертолетом Ми-26. За ними пролетят Ми-35, Ка-52 «Аллигатор» и «Ночные охотники» Ми-28Н.
В числе последних над Москвой появятся самые новые истребители российских ВКС - Су-57. Это боевые самолеты пятого поколения, аналогов которым нет в мире.
Сегодня воздушный парад пройдет в 32 городах России. Кроме того, в регионах прогремят праздничные салюты.