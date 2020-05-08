Суд Красноярска арестовал экс-депутата Заксобрания Анатолия Быкова

Суд Красноярска на один месяц и 26 дней арестовал бывшего депутата Законодательного собрания края Анатолия Быкова.

Бизнесмена обвиняют в организации двойного убийства, совершенного в 1994 году. По данным следствия, он «заказал» двух членов его преступной группы.

Быков был задержан в четверг, 7 мая. В его домах в Красноярске и Крыму прошли обыски.

Ранее бизнесмен уже был судим. В 2000 году он был обвинен в покушении на убийство криминального авторитета.