Путин обратился к главам США и Франции в преддверии 75-летия Победы

Президент России Владимир Путин в преддверии 9 мая поздравил с 75-летием Великой Победы народы США, Франции, Великобритании, Австрии.

Обращаясь к президенту США Дональду Трампу, глава государства подчеркнул, что в России сохраняют благодарную память о вкладе союзников по антигитлеровской коалиции в общую Победу.

«Россия и США сегодня находятся на переднем крае противостояния глобальным вызовам. Следуя традициям сотрудничества, заложенным в военные годы, действуя в "духе Эльбы", наши страны смогли бы немало сделать для обеспечения международной безопасности и стабильности», - отметил Путин.

Поздравляя президента Франции Эммануэля Макрона, Путин заявил, что в сердцах российских граждан навсегда останется подвиг летчиков эскадрильи «Нормандия-Неман», которые сражались на советско-германском фронте.

«Весомый вклад в Победу внесли и тысячи советских патриотов, вступивших в ряды Французского сопротивления», - отметил глава государства.

В телеграмме премьер-министру Великобритании Борису Джонсону российский лидер написал, что Великая Победа оказала значение на судьбы всего человечества. Путин заявил - он рассчитывает на то, что память о боевом братстве военной поры поможет развитию российско-британских отношений.

Обращаясь к народу Австрии, Владимир Путин выразил благодарность за сохранение и уважительное отношение к мемориалам в память о Второй мировой войне.