Смотр марша пеших и конных караулов Президентского полка

Президент России Владимир Путин Путин принимает участие в смотре марша пеших и конных караулов Президентского полка. Об этом РИА Новости сообщил Дмитрий Песков. Также президент выступит перед полком.

Ранее в рамках мероприятий по случаю Дня Победы Путин возложил цветы к Вечному огню и выступил с обращением к гражданам.

В этом году из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые были запланированы на 9 Мая, в том числе парад на Красной площади, отложены.

Сегодня состоится только авиационная часть парада, а ставшая уже традиционной акция «Бессмертный полк» проходит в онлайн-формате.

По окончании праздника в Москве и еще пяти городах-героях прогремят салюты.