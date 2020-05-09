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Смотр марша пеших и конных караулов Президентского полка

Кирилл Кунецкий
12:00 09.05.2020
Ранее Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Президент России Владимир Путин Путин принимает участие в смотре марша пеших и конных караулов Президентского полка. Об этом РИА Новости сообщил Дмитрий Песков. Также президент  выступит перед полком.

Ранее в рамках мероприятий по случаю Дня Победы Путин возложил цветы к Вечному огню и выступил с обращением к гражданам. 

В этом году из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые были запланированы на 9 Мая, в том числе парад на Красной площади, отложены.

Сегодня состоится только авиационная часть парада, а ставшая уже традиционной акция «Бессмертный полк» проходит в онлайн-формате.

По окончании праздника в Москве и еще пяти городах-героях прогремят салюты.

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