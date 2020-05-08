Путин поздравил народы Грузии и Украины с 75-летием Победы

По случаю 75-летия Великой Победы Владимир Путин направил поздравительные послания народам Грузии и Украины.

«Президент Российской Федерации Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Президент России подчеркнул, что сохранение памяти о тех, кто ценой жертв и лишений отстоял свободу родной земли, является священным долгом нынешних поколений. Людям следует окружить заботой и вниманием ветеранов.

Кроме того, Путин сообщил, что страны должны противостоять любым попыткам переписать итоги Великой Отечественной войны и предать забвению бесчеловечные преступления, которые были совершены нацистами.

Глава государства выразил надежду, что общая память о подвиге отцов и дедов поспособствует развитию двустороннего сотрудничества и партнерского взаимодействия для противостояния современным угрозам.