Путин и Меркель обменялись поздравлениями в преддверии 75-й годовщины Победы

Владимир Путин провел телефонный разговор с Ангелой Меркель. Президент России и канцлер Германии в преддверии 75-й годовщины освобождения Европы и мира от фашистских захватчиков обменялись поздравлениями. Об этом сообщили в Кремле.

«Для России и Германии эта дата имеет особое, символическое значение», - сказано в сообщении.

Стороны акцентировали внимание на том, что важно сохранить историческую память о трагических событиях тех лет.

«В частности, выражена уверенность, что в обеих странах никогда не забудут о немецких патриотах, которые самоотверженно боролись с нацистским режимом», - сообщили в Кремле.

Кроме того, Путин и Меркель констатировали, что в настоящее время Россия и Германия являются партнерами в решении многих международных проблем. Стороны договорились и дальше выстраивать отношения в конструктивном ключе.

Также президент РФ и канцлер Германии обсудили ситуацию с коронавирусом. Они договорились оказывать взаимную помощь и продолжать уже налаженное тесное сотрудничество.





