«С Днем Победы»: экипаж парусника «Паллада» поздравил россиян с 9 Мая

Экипаж парусника «Паллада», совершающего кругосветное плавание, поздравил россиян с Днем Победы. На борту учебного судна проходят практику курсанты, а сама экспедиция посвящена 200-летию открытия Антарктиды, а также 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Члены экипажа присоединились к акции «Бессмертный полк» и рассказали о своих предках, сражавшихся на передовой в годы Великой Отечественной войны. Также моряки исполнили вместе песню «День Победы».

«Мне, внуку солдата Великой Отечественной войны, приятно сказать добрые слова в адрес россиян. За всю свою долгую историю существования России приходилось вести войны и за территориальную целостность, и за свою независимость, за свободу, и при этом помогать порабощенным народам, тем народам, которые были угнетены», - сказал капитан «Паллады» Николай Зорченко.

По его словам, миллионы советских людей заплатили своими жизнями за то, чтобы их потомки росли в нормальных, человеческих условиях. Он отметил, что несмотря на то, что прошло 75 лет после окончания войны, никто не забывает о вкладе советского народа в разгром фашистской Германии.