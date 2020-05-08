Поисковики из Краснодара помогли родственникам фронтовика найти информацию о нем

По запросу родственников в рамках проекта «Судьба солдата» поисковикам удалось установить, что красноармеец Кузнецов Сергей Данилович был награжден орденом Красной Звезды.

В «Поисковое движение России» ежедневно обращаются люди со всей страны и даже из-за рубежа, которые хотят узнать о судьбах своих родных, пропавших без вести на полях сражений.

В рамках проекта «Судьба солдата» поисковики планируют собрать лучшие практики работы по установлению судеб пропавших в годы войны защитников Отечества и распространить их по всей стране, выстроить систему помощи россиянам, которые ищут своих родных, пропавших в годы Великой Отечественной, основываясь на многолетнем опыте работы с электронными базами данных Минобороны и архивными документами.

Проект реализуется при поддержке Министерства обороны Российской Федерации.