Путин рассказал о своем отце, который ушел на фронт добровольцем

Владимир Путин в преддверии Дня Победы рассказал о своем отце, который ушел на фронт добровольцем. Его не призывали в действующую армию, и он мог остаться в тылу, сообщил президент России.

«Кстати говоря, он был молодой, но все-таки взрослый уже человек, ему был 31 год. Для него это был сознательный выбор. Вместе с тем хочу сказать, что тогда так поступали миллионы советских граждан. Миллионы. Он был один из них, в числе этих миллионов. Людьми двигало чувство любви к Родине, необходимость защитить свою семью, своих близких и свое Отечество», - заявил президент России в интервью телерадиокомпании «Мир».

Также президент сообщил, что умение не жалеть себя, если того требуют обстоятельства, находится в крови у народов России. А любовь к Отечеству является отличительной чертой граждан. Ее они унаследовали у предыдущих поколений.