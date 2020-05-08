Путин: у России нет и не может быть чувства вины за Вторую мировую войну

Тем, кто пытается переписать историю и возложить вину за Вторую мировую войну на СССР, нет оправдания. Об этом заявил Владимир Путин. Президент напомнил, что тогда Советский Союз потерял 27 миллионов жизней своих граждан.

«Нет у нас и не может быть никакого чувства вины», - сказал глава государства в интервью на телеканале «Россия 1».

Более того, подобные попытки обвинить Советский Союз в развязывании войны Путин назвал бредом.

«Кто на кого напал 22 июня 1941 года?! Мы на Германию напали или Германия на нас? Что за бред?!» - сказал Путин.

Напомним, что в январе сейм Польши принял резолюцию, в которой возложил вину за начало Второй мировой войны как на Германию, так и на СССР.