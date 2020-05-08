Путин в преддверии Дня Победы заявил, что умение не жалеть себя - в крови у народов России

Умение не жалеть себя, если этого требуют обстоятельства, - в крови у народов России. Об этом в преддверии Дня Победы заявил Владимир Путин.

В интервью телерадиокомпании «Мир» он рассказал, что очень часто люди задаются вопросом, как следует себя вести в критической ситуации. Глава государства отметил, что перед его глазам стоят такие примеры, как героическое поведение наших военнослужащих в Афганистане, подвиг десантников Псковской дивизии, проявивших героизм в условиях, которые казались невозможными.

«Совсем молодые ребята, 19-20 лет, 21 год. Но они оказались достойными тех защитников нашей Родины, которые встали грудью на ее защиту в 1941 году. Поэтому я думаю, что это на самом деле в крови у народов России - не жалеть себя, если того требуют обстоятельства», - сказал президент.

Также Путин вспомнил о своем отце, который ушел на фронт добровольцем, хотя его не призывали в действующую армию.

«Для него это был сознательный выбор. Вместе с тем хочу сказать, что тогда так поступали миллионы советских граждан. Миллионы. Он был один из них, в числе этих миллионов», - отметил глава государства.

Владимир Путин заявил, что тогда людьми двигало чувство любви к Родине, а также желание защитить своих родных и свое Отечество.