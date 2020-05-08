Задержанного бизнесмена Анатолия Быкова доставили в Свердловский районный суд Красноярска. Предприниматель вышел из машины у здания суда со словами «супер» и «всем привет».

В 90-е годы Быков возглавлял алюминиевый завод в Красноярске, за что получил прозвище «Алюминиевый король». В свое время он также избирался в краевой парламент, но сейчас судьба оказалась к нему не благосклонна и правоохранители заподозрили бизнесмена в организации двойного заказного убийства.

По данным следствия, в 1994 году Анатолий Быков входил в одну из преступных группировок. Шальные бандитские деньги, застолья - уголовная романтика, ставшая одним из символов целого десятилетия. Но после покушения на свою жизнь Быков заподозрил двух своих сообщников - Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Согласно тенденциям середины 90-х оба подельника были заказаны. За совершение этого преступления предприниматель был задержан в четверг, 7 мая.

Стоит отметить, что проблемы с законом в биографии Быкова случаются не в первый раз: в начале 2000-х суд признал его виновным в покушении, однако судимость была погашена за половину срока, так как бизнесмен продемонстрировал примерное поведение и вел благотворительную деятельность.