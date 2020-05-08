Еще 1032 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В Москве за минувшие сутки врачи вылечили от коронавируса еще 1032 пациентов. Соответствующее заявление сделала заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 10 259» - уточнила она.

Вице-мэр отметила, что это очень хорошая динамика. По ее словам, московские власти надеются, что число выздоровевших продолжит увеличиваться в том же темпе.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, которые оказывают медпомощь пациентам с COVID-19 или подозрением на данную инфекцию. Доплаты также будут получать медработники, проводящие исследования биологических материалов.