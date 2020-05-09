Параду Победы быть: World of Warships провели виртуальный Военно-морской парад в честь 75-й годовщины Победы

В условиях пандемии, когда отменили все массовые мероприятия и даже перенесли празднование Парада Победы на Красной Площади, оставив только воздушную часть без зрителей, виртуальная жизнь врывается в наш быт. Так в честь празднования 75-летия Великой Победы онлайн-игра World of Warships провела настоящий виртуальный военно-морской парад, в котором приняли участие корабли Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов. Двадцать девять кораблей Советского Союза и союзников торжественно прошли кильватерным строем в акватории реки Невы в городе Ленинграде первой половины шестидесятых годов.

Данное событие имеет большое значение для нашего общества, ведь в нем рассказывается об основных вехах истории военно-морского флота времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода. Зрители увидят знаковые корабли, принимавшие участие в сражениях, и узнают об их боевых заслугах. Комментирует парад легендарный диктор Евгений Хорошевцев, который уже более 10 лет ведет Парад Победы на Красной Площади.

«Для меня это первый опыт проведения виртуального парада Победы, но эмоции настоящие!» - отмечает Евгений Хорошевцев. «Гордость за страну, одержавшую великую победу, ощущение торжественности и важности момента – все как в реальной жизни!»

Парад открыли корабли Балтийского флота во главе с эсминецем «Изяслав», с 1922 года носившем имя «Карл Маркс». В годы Великой Отечественной эсминцы этого типа – «Новик», участвовали в обороне Таллина, Севастополя, Одессы, сопровождали полярные конвои.

Далее проследовали корабли Черноморского флота; их кильватерную колонну возглавил крейсер «Молотов». В 1941 году он был оснащён первой советской корабельной радиолокационной станцией. Крейсер принимал участие в обороне Севастополя.

В составе ВМФ СССР также воевали корабли, переданные союзниками. Один из них — легкий крейсер «Милуо́ки» — был передан Советскому Союзу Соединенными Штатами в сорок четвертом году. Получив новое имя «Мурманск», легкий крейсер вошел в состав Северного флота, где прослужил до окончания войны. В 1949 году «Мурманск» был возвращен американцам.

Значимый вклад в Победу внесли и Арктические конвои, доставлявшие вооружение, технику, боеприпасы из портов США, Великобритании, Исландии в Архангельск и Мурманск.

В сопровождении конвоев принимали участие боевые корабли Великобритании, США и СССР, которые также приняли участие в параде World of Warships.