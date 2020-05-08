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Собянин подписал постановление о доплатах лаборантам, работникам поликлиник и скорой помощи

Роман Захаров
10:29 08.05.2020
Доплаты полагаются медицинским сотрудникам, работающим с пациентами с коронавирусом и проводящим исследования биоматериалов.
Собянин подписал постановление о доплатах лаборантам, работникам поликлиник и скорой помощи
© Фото: Cecilia Fabiano, Keystone Press Agency, Globallookpress

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, которые оказывают медпомощь пациентам с коронавитрусом или подозрением на данную инфекцию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного градоначальника.

Доплаты также будут получать медработники, проводящие исследования биологических материалов.

Теперь работники Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи, оказывающие экстренную помощь и проводящие медицинскую эвакуацию, получат следующие доплаты: врачи - в размере 50 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал - в размере 30 тысяч рублей в месяц.

Работники амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник, выявляющие заболевших и осуществляющие наблюдение за пациентами на дому: врачи - 70 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал - 50 тысяч рублей за аналогичный срок.

Доплата полагается и работникам лабораторий медицинских организаций, сотрудникам патологоанатомических отделений: врачам - 70 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу - 50 тысяч рублей в месяц, младшему медперсоналу - 30 тысяч рублей в месяц.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил установить для медицинских работников, помогающих зараженным коронавирусом, дополнительные выплаты. Глава государства уточнил, что все средства, а именно 10 миллиардов рублей, которые пойдут на эти цели, будут взяты из федерального бюджета. Путин поручил проконтролировать, чтобы выплаты осуществлялись в полном объеме и без задержек. 

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