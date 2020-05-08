Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили

Грузия отозвала посла из Киева для консультаций после назначения Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины. Об этом заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.

«Назначение стратегическим партнером на должность человека, который осужден и разыскивается в Грузии, стало основанием для принятия решения об отзыве грузинского посла на Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций», - заявил Залкалиани, его слова приводят РИА Новости.

В четверг, 7 мая, Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего президента Грузии на должность главы исполнительного комитета реформ Украины. Данный комитет входит в Национальный совет реформ при президенте - консультативно-совещательный орган, созданный в 2014 году.

Напомним, что в 2015-2016 годах Михаил Саакашвили возглавлял администрацию Одесской области Украины. После конфликта с Петром Порошенко, который в то время занимал пост президента, бывшего грузинского лидера лишили гражданства Украины. В 2019 году, после победы Владимира Зеленского на выборах, Саакашвили вновь получил гражданство и вернулся в страну.