В Москве проведут тотальную дезинфекцию дорог и общественных пространств

Седьмая масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств пройдет в Москве 8 мая. Главная цель проводимых мероприятий – профилактика распространения коронавирусной инфекции, сообщил заместитель столичного градоначальника по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства проводят масштабные дезинфекции города еженедельно, начиная с конца марта. Предстоящая будет уже седьмой по счету», - цитирует РИА Новости заявление Бирюкова.

Всего, по словам чиновника, будет продезинфицировано более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

«Будет проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов», - сообщил заммэра.

Особое внимание эксперты уделят медицинским учреждениям и подъездным путям к ним, вестибюлям станций метро, остановкам общественного транспорта, надземным пешеходным переходам и транспортно-пересадочным узлам.

К работам будут привлечены около 70 тысяч сотрудников коммунальных служб и более 4,5 тысяч единиц распылительной и поливочной техники.