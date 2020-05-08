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Опасная домашка: почему онлайн-обучение для деревенских школьников превратилось в экстрим

Татьяна Ляшко
00:50 08.05.2020
В Пермском крае детям приходится буквально рисковать жизнью, что отправить учителю домашнее задание.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Школьникам из Новопетровки Пермского края ради знаний приходится каждый день залезать на старую телевизионную вышку. Онлайн-обучение стало настоящей проблемой в деревне без интернета.

Вышка - единственная возможность загрузить в Сеть домашнюю работу.

«Я - ответственная и хочу, чтобы учеба была как в школе, и оценки были такие же, как я училась», - говорит ученица шестого класса Марина Малыгина.

Мама двух сыновей Валентина Кильдиярова ходит на вышку вместе с детьми, чтобы подстраховывать их.

«Мы идем на вышку, залезаем. Оттуда отправляем домашнее задание. Снег – ни снег, дождь – ни дождь, они идут и делают», - рассказывает она.

У школьников проходит по 5-6 уроков в день. Каждое задание грузится часами и отправляется с такой же скоростью.

«Мы по два часа только ждем, пока зайдем. Потом ждем, когда у нас загрузится задание. Мы учимся почти что 12 часов», - делится жительница Новопетровки Светлана Сойкова.

Еще сложнее учителям: на вышку они не полезут, а трафика нужно куда больше.

«Мне нужно принять (домашние задания) от всех детей, это иногда бывает до 100 работ в день. Загрузка очень медленно идет и это проблемы», - говорит учитель математики Октябрьской средней школы №1 Маргарита Хабибрахманова.

Жители писали интернет-провайдеру и местным властям. Однако ответ пришел неутешительный - в такой глухой деревне интернет не нужен.

«Министерство связи нам ответило, что жителей у нас 78 человек, 11 еще в соседней деревне, и у нас не хватает народу до 100 человек, чтобы улучшить сотовую связь», - поясняет Валентина Кильдиярова.

Ближайшая интернет-вышка - в соседней деревне, в 10 километрах, сигнал оттуда не дотягивается. Жители Новопетровки просили поставить усилитель, но получили отказ. Районная администрация обещает помочь, но позже.

«Что касается детей, безусловно, эту фотографию изучили, посмотрели. Понятно, что поговорили с директором, чтобы проинструктировали родителей, самих ребят, выехали туда. Наша задача сегодня сохранить жизнь и здоровье людей, в том числе детей. Все остальное доведем, доделаем завтра», - говорит глава Октябрьского городского округа Георгий Поезжаев.

Сегодня же решили вернуться к бумажным носителям. Собирать тетради и привозить их учителям. Метод проверенный, а главное - бесплатный.

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