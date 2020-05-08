Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии NYT за статьи о России

Президент США Дональд Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии журналистам New York Times за серию статей о российских властях. Глава Белого дома призвал немедленно вернуть премию и прекратить распространять недостоверные новости.

«Это были фейковые новости, и Пулитцеровская премия должна быть возвращена немедленно. Комитет, или кто там дает эту премию, - это позор», - цитирует РИА Новости эмоциональное заявление Трампа.

Ранее стало известно, что коллектив газеты NYT получил премию в категории «Международная журналистика». Комитет счел, что авторы материалов «написали серию захватывающих историй».

Позже случившееся прокомментировали в посольстве РФ в США. По мнению представителей дипломатической миссии, организационный комитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, выделяя антироссийские материалы, которые многократно были опровергнуты не только официальными лицами, но и самой жизнью.