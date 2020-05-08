Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до 31 мая

Ограничительные меры по противодействию распространению коронавируса продлены в Московской области до 31 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В регионе запрещены массовые культурные и спортивные мероприятия, закрыты рестораны, салоны красоты и бани, приостановлена работа каршеринга.

Цифровые пропуска для работающих, выданные сроком до 11 мая, будут продлены, уточняется в документе.

Ранее ограничения по коронавирусу до 31 мая продлили в Москве. С 12 мая в столичном регионе также вводится обязательный масочный режим.