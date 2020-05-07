Отработка маневров на земле и в воздухе: в Хабаровске состоялась генеральная репетиция воздушного Парада Победы

В Хабаровске состоялась генеральная репетиция воздушного Парада Победы. В этом году строй будет состоять из 30 самолетов и вертолетов.

Над главной площадью Хабаровска пролетят истребители, бомбардировщики и вертолеты армейской авиации. Также в Параде впервые примет участие и транспортная авиация: самолет Ан-26, Ан-12 и Ту-134 УБЛ.

Во время генеральной репетиции над Хабаровском был слышен рев реактивных двигателей. Так звучат самые современные истребители Су-35. Чуть тише над городом парят бомбардировщики Су-34.

Кроме того, маневры отрабатывают и на земле, на специальных тренажерах, имитирующих самолеты. Командиры утверждают, слетанность экипажей уже такая , что кажется, они соединены между собой невидимой цепью.

В связи с распространением коронавируса указом президента Владимира Путина Парад Победы перенесен на более позднюю дату. Девятого мая состоится только его авиационная часть, а также прогремят праздничные салюты.