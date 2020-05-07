СМИ сообщили о задержании экс-депутата красноярского Заксобрания Анатолия Быкова
Бывшего чиновника подозревают в организации заказных убийств.
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Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края, бизнесмен Анатолий Быков задержан. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
По информации собеседника агентства, экс-чиновника подозревают в организации заказных убийств, совершенных в прошлом.
Анатолий Быков был избран в красноярское Заксобрание в 1997 году. В 2002 году бизнесмена признали виновным в подготовке покушения на криминального авторитета Вилора Струганова. Предпринимателя приговорили к 6,5 годам условно. В 2005 году судимость с Быкова была снята. Пятнадцатилетний мораторий на выдвижение своей кандидатуры в депутаты у бизнесмена истек в апреле 2020 года.