СМИ сообщили о задержании экс-депутата красноярского Заксобрания Анатолия Быкова

Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края, бизнесмен Анатолий Быков задержан. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По информации собеседника агентства, экс-чиновника подозревают в организации заказных убийств, совершенных в прошлом.

Анатолий Быков был избран в красноярское Заксобрание в 1997 году. В 2002 году бизнесмена признали виновным в подготовке покушения на криминального авторитета Вилора Струганова. Предпринимателя приговорили к 6,5 годам условно. В 2005 году судимость с Быкова была снята. Пятнадцатилетний мораторий на выдвижение своей кандидатуры в депутаты у бизнесмена истек в апреле 2020 года.