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Онищенко заявил о «выдыхающемся» коронавирусе

Иван Линдеманн
08:21 07.05.2020
По словам бывшего главного санитарного врача РФ, новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля, нет.
Онищенко заявил о «выдыхающемся» коронавирусе
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress

Коронавирус в настоящее время уже «выдыхается». В странах, где было сильное распространение инфекции, ситуацию удалось взять под контроль. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

«Новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля, мы не видим», - сказа он в эфире НСН.

Онищенко уверен, что люди должны работать даже в условиях карантина. По его мнению, экономические процессы не должны останавливаться.

Также бывший главный санитарный врач считает, что при борьбе с коронавирусом РФ следует опираться на международный опыт, но не копировать.

«Потому что коронавирус делает поправки на наши региональные особенности», - отметил Онищенко.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что страна еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. Суточный прирост инфицированных накануне превысил 10 тысяч человек.

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