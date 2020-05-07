Дерматолог рассказала об опасности использования антисептиков

Использование антисептических гелей и частое мытье рук могут спровоцировать дерматит, и из-за нарушения защитного барьера кожи увеличатся риски попадания в организм инфекции. Об этом сообщила врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Анастасия Вережникова. Ее комментарий опубликован в социальных сетях.

«Спирт, очень горячая или холодная вода, избыток щелочи в мыле могут способствовать развитию раздражения кожи и возникновению контактного или аллергического дерматита», - приводят слова дерматолога РИА Новости.

Врач подчеркнула, что мытье рук и использование антисептиков - действенные меры по профилактике коронавируса. Однако кожа не успевает восстанавливаться: появляются покраснения, шелушения и трещинки.

По словам специалиста, частой причиной возникновения дерматитов являются отдушки и консерванты, которые содержатся в гелях для рук.