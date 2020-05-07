Вирусолог оценил риски распространения коронавируса летом

Распространение коронавируса летом замедлится. Такое предположение высказал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. Он объяснил, что в это время года у людей обычно повышается иммунитет.

«Это не потому что тепло или солнечный свет будут уничтожать тот вирус, который у нас находится внутри. Нет, конечно. У людей лучше иммунитет летом», - рассказал вирусолог в интервью «Пятому каналу».

Альтштейн отметил, что летом нет такой сосредоточенности в помещениях, как зимой. Вирусолог выразил надежду, что в ближайшие три месяца эпидемия пойдет на спад.