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Вирусолог оценил риски распространения коронавируса летом

Иван Линдеманн
07:38 07.05.2020
По словам профессора Анатолия Альтштейна, в жаркую погоду у людей укрепляется иммунитет.
Вирусолог оценил риски распространения коронавируса летом
© Фото: Eduardo Sanz, Keystone Press Agency, Globallookpress

Распространение коронавируса летом замедлится. Такое предположение высказал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. Он объяснил, что в это время года у людей обычно повышается иммунитет.

«Это не потому что тепло или солнечный свет будут уничтожать тот вирус, который у нас находится внутри. Нет, конечно. У людей лучше иммунитет летом», - рассказал вирусолог в интервью «Пятому каналу».

Альтштейн отметил, что летом нет такой сосредоточенности в помещениях, как зимой. Вирусолог выразил надежду, что в ближайшие три месяца эпидемия пойдет на спад.

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