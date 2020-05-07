В Александровском саду прошла торжественная профилактика Вечного огня

В преддверии 75-й годовщины Великой Победы специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели профилактику Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

Работы продолжались в течение сорока минут. Специалисты приподняли и отнесли звезду мемориального комплекса в сторону. Запальники горелки проверили на работоспособность. В период профилактики священное пламя перенесли на временную горелку специальным факелом, а по завершении работ вернули на звезду мемориала.

«Вечный огонь не гаснет из-за особой конструкции горелки, в которой три газовоздушных камеры и три отдельных запальника в каждой камере. Газовоздушная смесь воспламеняется в любую погоду, будь то дождь, снег, ветер, таким образом достигается система трехкратного резервирования», рассказал начальник управления № 6 АО «МОСГАЗ» Максим Болецкий.

Пламя было зажжено в Москве 8 мая 1967 года в память о героях, павших в годы Великой Отечественной войны. Хранителем огня более полувека является АО «МОСГАЗ».

В связи с распространением коронавируса и сложной эпидемиологической обстановкой профилактика Вечного огня была произведена с жестким соблюдением всех мер безопасности.