На электростанции в Италии прогремел взрыв

В городе Поццули, расположенном недалеко от Неаполя, прогремел взрыв. По информации издания Mirror, инцидент произошел на электростанции. Отмечается, что за взрывом последовал пожар.

В результате весь город в течение получаса оставался без электричества. В настоящее время электроснабжение удалось вернуть в большую часть районов.

Причины инцидента выясняются. По неподтвержденной информации, взрыв произошел в трансформаторе. После этого загорелись резервуары с нефтью.