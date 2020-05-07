Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире 75 лет Великой Победы ТЕГИ

На языке музыки: военный оркестр ЮВО устроил концерт для ветеранов КЧР в их дворах

Ян Брацкий
06:18 07.05.2020
Участие в поздравительных мероприятиях приняли и соседи героев Великой Отечественной войны, которые читали стихотворения и пели песни под аккомпанемент оркестра.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие мотострелкового горного соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) поздравили более 100 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Карачаево-Черкесии.

Военнослужащие собрали для ветеранов именные подарки. В их состав вошли видеообращение командира соединения на торжественном построении с прохождением на плацу торжественным маршем, рисунки детей военнослужащих, а также продукты.

«Это самое малое, чем мы можем отблагодарить ветеранов за тот подвиг, который они совершили ради нашей жизни. Уверен, молодые солдаты, которые поздравляют сейчас ветеранов, запомнят на всю жизнь эти моменты и не останутся равнодушными и после службы в нашей части», – сказал заместитель командира соединения 49 армии ЮВО по военно-политической работе подполковник Сергей Прокопов.

Перед окнами ветеранов сыграл военный оркестр соединения, а также состоялись показательные выступления военнослужащих стрелковой роты снайперов, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

При вручении подарков военнослужащие помогли ветеранам провести необходимые работы на приусадебных хозяйствах, провели санитарную обработку придомовой территории.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.05.2020, 18:45
Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию вокруг распространения коронавируса
Дата07.05.2020, 00:00
Прошедшие огонь войны: Минобороны опубликовало наградные документы советских артистов-фронтовиков к 75-летию Победы
Дата06.05.2020, 17:21
Плющенко объявил о переходе Трусовой в его академию
Дата03.05.2020, 17:44
Минобороны получит более 30 РСЗО «Торнадо» до конца года
Дата02.05.2020, 00:00
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
75 лет Великой Победы
06:59 В стране и мире
Видео
В Александровском саду прошла торжественная профилактика Вечного огня
06:38 В стране и мире
Видео
Салютные дивизионы ЮВО провели репетицию ко Дню Победы: видео
06:29 Армия
Видео
«Наследники Победы»: ансамбль песни и пляски ЗВО представил посвященный «Бессмертному полку» клип
06:18 В стране и мире
Видео
На языке музыки: военный оркестр ЮВО устроил концерт для ветеранов КЧР в их дворах
02:29 В стране и мире
Видео
«Не просто хроники»: организаторы конкурса на создание контента о войне рассказали об итогах первого этапа
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
06:59 В стране и мире
Видео
В Александровском саду прошла торжественная профилактика Вечного огня
06:38 В стране и мире
Видео
Салютные дивизионы ЮВО провели репетицию ко Дню Победы: видео
06:29 Армия
Видео
«Наследники Победы»: ансамбль песни и пляски ЗВО представил посвященный «Бессмертному полку» клип
06:00 Армия
Видео
Российские специалисты продезинфицировали психиатрический центр в сербском Ковине
05:00 Армия
Видео
Российские специалисты провели дезинфекцию пяти госпиталей в Брешиа
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Смертельный коктейль: ученые объяснили причины высокой заразности коронавируса
«Захват аэропорта и вывоз Мадуро в США»: в Венесуэле опубликовали видео допроса задержанного наемника
«Кормили через зонд»: Бабкина рассказала, как пережила пневмонию
Видео
Недостроенная любовь: в Новой Москве снесли съемочную площадку «Дом-2»
Врач назвал лучший способ укрепления иммунитета
Новое осложнение: ученые заявили, что COVID-19 может вызвать шизофрению
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.