На языке музыки: военный оркестр ЮВО устроил концерт для ветеранов КЧР в их дворах

Военнослужащие мотострелкового горного соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) поздравили более 100 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Карачаево-Черкесии.

Военнослужащие собрали для ветеранов именные подарки. В их состав вошли видеообращение командира соединения на торжественном построении с прохождением на плацу торжественным маршем, рисунки детей военнослужащих, а также продукты.

«Это самое малое, чем мы можем отблагодарить ветеранов за тот подвиг, который они совершили ради нашей жизни. Уверен, молодые солдаты, которые поздравляют сейчас ветеранов, запомнят на всю жизнь эти моменты и не останутся равнодушными и после службы в нашей части», – сказал заместитель командира соединения 49 армии ЮВО по военно-политической работе подполковник Сергей Прокопов.

Перед окнами ветеранов сыграл военный оркестр соединения, а также состоялись показательные выступления военнослужащих стрелковой роты снайперов, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

При вручении подарков военнослужащие помогли ветеранам провести необходимые работы на приусадебных хозяйствах, провели санитарную обработку придомовой территории.