В знак поддержки: США разрешили новому правительству Ирака импортировать из Ирана электроэнергию

США приветствуют новое правительство Ирака и продлевают 120-дневное разрешение на импорт электроэнергии из Ирана. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном по итогам телефонного разговора госсекретаря Майкла Помпео с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми.

«Они (Помпео и аль-Казыми) обсудили срочную и тяжелую работу, которую предстоит выполнить правительству Ирака: проведение реформ, решение проблемы COVID-19 и борьбу с коррупцией. В поддержку нового правительства Соединенные Штаты дадут 120-дневное разрешение на покупку электроэнергии, что свидетельствует о желании помочь создать условия для успешного старта», - говорится в заявлении.

США в апреле объявили о том, что продлят до 26 мая для Ирака исключения из-под действия санкций для покупки у Ирана энергоносителей. Иракское правительство неоднократно заявляло, что у Багдада пока нет альтернативы энергоносителям и газу из Ирана.

Аль-Казыми, ранее руководивший иракской разведкой, принес присягу в качестве главы правительства 6 мая. Он стал шестым премьер-министром Ирака с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.