Салютные дивизионы ЮВО провели репетицию ко Дню Победы: видео

Сводные расчеты салютных дивизионов мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Южной Осетии, приступили к подготовке к празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественно войне.

Бойцы подразделений отработали порядок совместных действий при выполнении залповых выстрелов из орудий, а также же пусков из салютных установок, сообщает пресс-служба округа.

В праздничный день в 22:00 артиллерийские батареи произведут салют из двенадцати орудий ЗИС-3 и одной салютной установки. Небо над Площадью Свободы во Владикавказе озарится на высоте 300 метров. Горожане увидят различные модификации огней в семи цветовых гаммах.