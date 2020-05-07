В Китае не осталось провинций с высоким и средним уровнем угрозы по коронавирусу

В Китае не осталось провинций с высоким и средним уровнем угрозы распространения коронавируса. Власти понизили уровень в последнем населенном пункте - уезде Линькоу городского округа Муданьцзян.

После понижения угрозы в регионах корректируют меры профилактики. Кроме того, в полную силу начинает работать производство и восстанавливается нормальный режим работы и жизни, отмечает РИА Новости.

В Китае на данный момент остается всего около 300 человек, болеющих COVID-19. За последние сутки выявлено всего два новых случая.