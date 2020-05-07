«Музыка Мира»: более сотни музыкантов со всего мира сыграют для российских ветеранов

Сто восемь музыкантов из разных стран мира объединятся и устроят виртуальный концерт в честь 75-летия Великой Победы. Мероприятие состоится 8 мая в рамках международного проекта «Музыка Мира».

Маэстро из России, Прибалтики и стран Европы, находясь в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции, объединятся в единый оркестр и исполнят «Симфонию №7» Дмитрия Шостаковича. Дирижировать ансамблем будет Кристьян Ярви.

Организатором виртуального концерта выступает фонд культурных и образовательных программ «Открытое море». Прямая трансляция праздничного выступления будет вестись из зала Слава в Музее Победы на Поклонного горе. Также прямой эфир будет доступен на официальном сайте фонда.