Смертельный коктейль: ученые объяснили причины высокой заразности коронавируса

Ученые из США считают сочетание геномов нескольких коронавирусов причиной высокой заразности COVID-19. К такому вводу пришли эксперты Корнеллского университета. Лабораторные исследования показали, что геном нового коронавируса на 96% состоит из генома вируса атипичной пневмонии, который свирепствовал в 2003 году и унес жизни 744 человек.

Кроме того, коронавирус обладает чертами доброкачественного вируса HCoV-HKU1, говорится в опубликованном журналом Journal of Molecular Biology исследовании.

Первый вирус обладает очень высокой смертностью, однако почти не заразен, второй – наоборот. Синтез двух геномов привел к появлению очень вирулентного и смертельно опасного коронавируса.

Впервые мир узнал о нем в конце прошлого года. Болезнь была зафиксирована в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Несмотря на принятые меры и объявленный карантин, инфекцию не удалось сдержать на территории КНР, и она распространилась по всему миру.

В России за сутки зафиксировано 10 559 случаев заражения коронавирусом. Общее число достигло 165 929 человек. Инфекция выявлена в 82 из 85 регионов. Наибольшее число новых заболевших зарегистрировано в Москве - 5858 человек, Московской области - 829, Санкт-Петербурге - 312.

За прошедшие 24 часа от коронавируса выздоровели 1462 пациента. Общее число за весь период - 21 327. Скончались за сутки 86 человек. Количество жертв за весь период - 1537.