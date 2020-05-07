Правила не для всех: как знаменитости и чиновники попадают в скандалы из-за нарушения самоизоляции

Чиновница в Мурманской области отправилась на морскую прогулку в разгар пандемии коронавирусной инфекции. «Отличилась» помощница главы администрации ЗАТО Александровск Екатерина Жигалова. Фотографии и видео с отдыха женщина опубликовала в Сети, чем вызвала шквал критики в свой адрес со стороны пользователей.

«Обратите внимание, как у них активно идет рыбалка. А, там еще и женщина, ребенок, вообще шикарно. Хорошо устроились», - возмущаются в комментариях пользователи.

В своих комментариях жители региона задаются единственным вопросом: как такое поведение возможно в разгар пандемии, в регионе, где больше двух тысяч заболевших, а людей призывают сидеть дома.

Ситуацию прокомментировал глава ЗАТО Александровск, правда, неофициально. С его слов, это была не морская прогулка, а выполнение служебного задания. Вот только катер, на котором якобы работали чиновники, как выяснилось, не принадлежал МЧС.

«В региональных ЗАТО присутствие сил Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области не осуществляется. В соответствии с этим маломерных судов там не имеется», - заявил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

А на другом конце земного шара разгорелся еще один скандал. Его главным героем стал Рокуан Смит. В разгар пандемии знаменитый футболист, игрок клуба НФЛ, устроил вечеринку на яхте. Компанию ему составили модели и небезызвестная актриса фильмов для взрослых.

«На кадрах с яхты, выложенных в Интернет, видно, что участники вечеринки нарушают правила, не соблюдая социальную дистанцию», - пишут журналисты The Sun.

Повод для массового недовольства появился и в Британии. Собственные рекомендации нарушил ведущий эпидемиолог королевства. Игнорируя режим самоизоляции, он дважды встречался со своей подругой, к слову, замужней. Теперь Нейл Фергюсон скомпрометирован и пока не посещает заседания Правительственного совета.