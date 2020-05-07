В Краснодарском крае полыхает ферма: видео
Погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС России
Молочно-товарная ферма загорелась в Краснодарском крае. Огнем охвачено 860 кв.м., на месте работают спасатели.
В металлическом ангаре на территории в станицы Старокорсунская муниципального образования город Краснодар горит тюкованное сено. В данный момент пожар удалось локализовать.
Погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ. К ликвидации пожара привлечены 62 человека и 18 единиц техники.