Летний зной: регионам России пообещали аномально теплую погоду

Аномально теплая погода ожидается в ближайшие пять дней на Урале и в Западной Сибири. Температура превысит климатическую норму на 7-10 градусов.

В Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях будет более 25 градусов тепла, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Уже ближе к 10-11 мая очень высокая температура, около 30 градусов, - в Омской, Томской областях», - уточнил он в беседе с ТАСС.

Аномальное тепло наблюдается в эти дни и на территории Центральной и Европейской России. Столбики термометров показывают на пять градусов выше нормы.