В Госдуму внесут проект об амнистии для смягчения последствий COVID-19

В Госдуму внесут проект постановления об амнистии по ряду административных правонарушений. Его подготовили депутаты фракции ЛДПР совместно с членом Совета Федерации Сергеем Леоновым.

Парламентарии предлагают провести амнистию в связи с 75-летием Победы и в целях смягчения социально-экономических последствий пандемии коронавируса. Всего предлагается освободить от ответственности за правонарушения, предусмотренные 58 статьями КоАП РФ.

В частности, к таким правонарушениям относятся мелкие хищения, безбилетный проезд, нарушение правил охоты и рыбалки, осуществление предпринимательской деятельности без лицензии и другие. Предусмотрена амнистия и для нарушителей ПДД, если их действия не повлекли большую общественную опасность (например, она не коснется лиц, управлявших неисправным авто, пешеходов и водителей, которые создали помехи для движения транспорта, виновников ДТП с легкими и средними травмами у потерпевших).

Проект постановления предусматривает не только освобождение от ответственности, но и прекращение начатого производства, сообщает ТАСС. Вступить в силу оно должно с даты опубликования и действовать в течение полугода.